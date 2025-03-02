فاجأت الاعلامية أمير بدر، ضيفها النجم حمادة هلال بسؤال عن الحسد خلال حواره برنامج "أسرار"، قائلة: "حد حسدك قبل كده يا حمادة؟"، ويرد عليها: "طول عمري، وسيبك من الكلام عن السحر، اللي ألعن من السحر هو الحسد وهي طاقة شريرة".

وتحدث حمادة هلال، خلال لقاءه على قناة النهار، عن أول مرة شاهد فيها الكعبة قائلا: "أول مرة شفت الكعبة واحد قالي قول دعاء، فقلت اللهم اجعلني مستجاب الدعاء وفي حاجات بتتحقق من دعائي وفي حاجات لا تتحقق، ولازم تعرف إنها هي مش نصيبك وأنا مش بزعل على حاجة فاتت مني أو مجتليش".

ووجه نصيحة: "اللي عشته وأنا صغير وما تعرضت له من كسر النفس وأنا صغير وعرفت أنك لو عايز تنجح إياك تصعب عليك نفسك ولو صعبت عليك نفسك ثقتك ضاعت في كل حتة، ولو شخص مش شايفك إياك تفكره بيك ولا تحسسه إنك موجود".