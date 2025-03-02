 الصين تتعهد بحل صعوبات التمويل التي تواجهها الشركات - بوابة الشروق
الأحد 2 مارس 2025 9:48 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

الصين تتعهد بحل صعوبات التمويل التي تواجهها الشركات

البنك المركزي الصيني
البنك المركزي الصيني
بكين - د ب أ
نشر في: الأحد 2 مارس 2025 - 9:30 ص | آخر تحديث: الأحد 2 مارس 2025 - 9:30 ص

قالت الجهات التنظيمية المالية الصينية، بما في ذلك بنك الشعب الصيني، للشركات الخاصة في اجتماع إنها ستزيد الائتمان للشركات الخاصة والصغيرة، بحسب بيان نشره البنك المركزي الصيني.

وقال البيان إن الصين ستدعم وتنوع قنوات التمويل، مثل الأسهم والسندات والقروض، بالإضافة إلى الموارد المالية الأخرى، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف البيان أنه تمت دعوة خمس شركات خاصة، إلى اجتماع عقده بشكل مشترك بنك الشعب الصيني ولجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية والهيئة الوطنية لتنظيم المؤسسات المالية وإدارة الدولة للنقد الأجنبي والاتحاد العام للصناعة والتجارة في الصين.

كما حضر الاجتماع ممثلون عن الشركات المالية، مثل شركة التأمين الشعبية وسيتيك للأوراق المالية، والصندوق الوطني للضمان المالي، بالإضافة إلى بورصة شنغهاي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك