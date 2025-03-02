الصين تتعهد بحل صعوبات التمويل التي تواجهها الشركات

قالت الجهات التنظيمية المالية الصينية، بما في ذلك بنك الشعب الصيني، للشركات الخاصة في اجتماع إنها ستزيد الائتمان للشركات الخاصة والصغيرة، بحسب بيان نشره البنك المركزي الصيني.

وقال البيان إن الصين ستدعم وتنوع قنوات التمويل، مثل الأسهم والسندات والقروض، بالإضافة إلى الموارد المالية الأخرى، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف البيان أنه تمت دعوة خمس شركات خاصة، إلى اجتماع عقده بشكل مشترك بنك الشعب الصيني ولجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية والهيئة الوطنية لتنظيم المؤسسات المالية وإدارة الدولة للنقد الأجنبي والاتحاد العام للصناعة والتجارة في الصين.

كما حضر الاجتماع ممثلون عن الشركات المالية، مثل شركة التأمين الشعبية وسيتيك للأوراق المالية، والصندوق الوطني للضمان المالي، بالإضافة إلى بورصة شنغهاي.