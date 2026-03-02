أوضحت وزارة الطاقة السورية أن انخفاض ساعات التغذية الكهربائية في الوقت الحالي يعود إلى تراجع كميات إمدادات الغاز الطبيعي الواردة عبر الأردن، والمخصصة لتشغيل محطات توليد الكهرباء، إضافة إلى توقف ضخها في بعض الأحيان.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن بيان الوزارة، أن هذا التوقف يأتي نتيجة التصعيد الإقليمي الراهن، وما ترتب عليه من تعذر استمرار ضخ الغاز مؤقتا وفق الاتفاقات السابقة.

وأكدت الوزارة أن هذه الظروف ناتجة عن معطيات خارجية، وأن الفرق الفنية تواصل إدارة المنظومة الكهربائية حاليا بالاعتماد على الإنتاج المحلي من الغاز المتاح، حيث تُنظم ساعات التغذية وفق الإمكانات المتوفرة، بما يضمن استقرار الشبكة الكهربائية، واستمرارية عملها، مشيرة إلى أنها تعمل بالتوازي على تعزيز وزيادة الإنتاج المحلي من الغاز، بما يسهم في دعم المنظومة الكهربائية وتحسين واقع التغذية خلال المرحلة المقبلة.

وكانت وزارة الطاقة السورية، قد أعلنت في 8 يناير الماضي، بدء استلام الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء في سوريا، وذلك في إطار اتفاقية لشراء الغاز عبر المملكة الأردنية الهاشمية بكمية 4 ملايين متر مكعب يوميا.