تسجيل حالات إصابة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا في أفغانستان

أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية تسجيل 11 حالة إصابة على الأقل بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأسابيع الماضية، فضلا عن ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في البلاد من جديد.

وذكرت الوزارة - في بيانها حسبما ذكرت قناة (طلوع) الأفغانية اليوم الجمعة - أنه تم تسجيل 7 حالات مصابة بالسلالة المتحورة من الفيروس حتى الأيام القليلة الماضية، ثم قفزت أعداد الإصابة إلى 11 حالة.

ولفتت القناة إلى قول الأطباء بأن أغلب حالات الإصابة بالسلالة المتحورة تم تسجيلها في المحافظات التي تقع في شرق البلاد والتي تتشارك في الحدود مع باكستان، موضحين أنه تم إصابتهم بعد سفرهم إلى الدول المجاورة.