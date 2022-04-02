صبري فواز يعلن مشاركته في مسلسل الاختيار 3

أعلن الفنان صبري فواز، مشاركته في مسلسل الاختيار 3 ضمن الموسم الدرامي الرمضاني الحالي.

وقال فواز عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «رمضان كريم علينا كلنا .. بإذن الله هنتقابل السنة دي على الشاشة في مسلسل الاختيار 3».

وبيّن الإعلان الرسمى للمسلسل أن أحداثه تتناول «أخطر 96 ساعة فى تاريخ مصر»، حيث استعرض لقطات حقيقية من كواليس ثورة 30 يونيو عام 2013، وتحذيرات القيادات الوطنية من الانقسام بين طوائف الشعب.

يشارك في المسلسل، النجوم أحمد السقا، وكريم عبد العزيز، وأحمد عز، وأمير المصري، وخالد الصاوي، وعبد العزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وشريف حافظ، وبيومي فؤاد، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، إضافة لعدد من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى.