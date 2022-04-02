مدير وكالة الفضاء الروسية: الهدف من العقوبات قتل اقتصادنا وإغراق شعبنا في اليأس والجوع

قال مدير وكالة الفضاء الروسية ديمتري روجوزين، اليوم السبت، إنّ استعادة العلاقات الطبيعية بين الشركاء في محطة الفضاء الدولية وغيرها من المشروعات الفضائية المشتركة لن تكون ممكنة إلا بعد رفع العقوبات الغربية عن موسكو.

ونقلت وكالة «رويترز» عن روجوزين قوله في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الهدف من العقوبات هو قتل الاقتصاد الروسي وإغراق شعبنا في اليأس والجوع وإجبار بلدنا على الخضوع».

وأضاف المسؤول الروسي في تدوينته: «لن ينجحوا في هذا لكن النوايا واضحة».

وتابع: «أعتقد أن استعادة العلاقات الطبيعية بين الشركاء في محطة الفضاء الدولية والمشروعات الأخرى ممكنة فقط من خلال الرفع الكامل وغير المشروط للعقوبات غير القانونية».

وأوضح أن روسكوزموس ستقدم مقترحاتها قريبا إلى السلطات بشأن موعد إنهاء التعاون مع وكالات الفضاء بالولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي واليابان فيما يتعلق بمحطة الفضاء الدولية.

وفرض الغرب عقوبات واسعة على روسيا بسبب ما تسميه «عملية عسكرية خاصة» في أوكرانيا والتي بدأتها في 24 فبراير الماضي، ولا تزال مستمرة حتى الآن.