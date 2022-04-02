أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن الوقت لم يحِن بعد للدول الأوروبية كي تتوقف عن موقفها المعادي لروسيا وتعود إلى الحوار مع موسكو.

وقال بيسكوف، في مقابلة مع برنامج "موسكوــ الكرملين ــ بوتين" التلفزيوني، اليوم السبت: "عندما يصحو الأوروبيون قليلًا من سكرتهم بمشروب البوربون الأمريكي، وعندما يعون بأن مصير قارتنا هو مسؤوليتنا المشتركة، فعندها سيحين الوقت لإعادة النظر في علاقاتنا والدخول إلى حالة من الحوار"، مشيرًا إلى أن هذا لن يحدث على المدى القريب.

يُذكر أن المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون المالية والاقتصادية، باولو جينتيلوني، أعلن في وقت سابق من اليوم أن الاتحاد الأوروبي يعمل حاليًا على حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مؤكدًا أنها لن تمس قطاع الطاقة.

من ناحية أخرى، أكد الكرملين أن هيبة الدولار واليورو اهتزت بسبب ما أسماه "ألعاب قطاع الطرق العقابية"، لافتًا إلى عملية انتقال الدول إلى التسويات بالعملات الوطنية حتمية.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، في تصريحات لقناة "بيلاروس-1" التلفزيونية البيلاروسية، بحسب شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم: "على خلفية ألعاب قطاع الطرق العقابية، اهتزت هيبة الدولار واليورو إلى حد كبير".

وأضاف: "بشكل رئيسي اهتزت مكانة الدولار كعملة احتياطية رئيسية، ويتحول المزيد والمزيد من البلدان إلى العملات الوطنية في التسويات، وهذه العملية في المرحلة البدائية الآن، لكن لم يعد من الممكن وقفها".

وتابع بيسكوف: "تعرضنا لعقوبات غير مسبوقة في التاريخ، حيث لم يكن هناك مثل هذه العقوبات على أية دولة في العالم، لكن هناك شيئًا جيدًا فيها، وهي أنها تجعلنا نفكر ونعمل وتجعلنا ننتج أشياءً لم نكن ننتجها من قبل".