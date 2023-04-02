محافظ الإسكندرية: الدولة دعمت المرأة بشكل غير مسبوق ووضعت قوانين واستراتيجيات ضمنت حقوقها

أكد محافظ الإسكندرية محمد الشريف، أن الدولة المصرية بذلت جهودًا لمناهضة ظواهر العنف ضد المرأة، ووضعت قوانين واستراتيجيات متكاملة ضمنت حقوقها واستقلالها.

وثمن المحافظ - خلال احتفالية محافظة الإسكندرية بمناسبة عيد الأم واليوم العالمي للمرأة لتكريم عدد من الأمهات والنماذج النسائية المشرفة من أبناء المحافظة أمس السبت، ما حققته المرأة المصرية في كل المجالات، موضحاً أنها أثبتت جدارتها على الصعيدين الدولي والمحلي، وقال "أصبحنا نرى المرأة المصرية تتقلد أعلى المناصب، وأصبحنا نرى نساء أبطال تحدين الصعاب وتجاوزن كل العقبات، ولهن قصص بطولية، وإنجازات قد يعجز كثير من الرجال عن تحقيقها".

وأضاف أن المحافظة خصصت - هذا العام - يوما لمناسبتين هما عيد الأم ويوم المرأة العالمي، مشيرا إلى أن المرأة تحملت - وتتحمل على مر التاريخ - "ما يجعلنا عاجزين على أن نوفيها حقها وإن احتفلنا بها كل يوم".

وتابع: إذا اجتمعت جميع العبارات للأم لن تفي بحقها، ولن تكون جزءا من ثمن ما قدمته لأولادها، فهي مهما كبرنا تبقى الأمن والأمان، وتبقى هي الحياة والاستقرار، وبها يهون كل أمر صعب، وبدونها يصعب كل أمر سهل ، وهي الراحة التي نجدها عندما تشتد علينا الحياة .

وقدم المحافظ التحية لأمهات الشهداء وأمهات ذوي الهمم ولكل أم فقيرة تسعى وتتعب وتعمل في المهن الشاقة لكسب رزق أبناءها.

تضمنت الاحتفالية تكريم 19 أم شهيد، و5 نماذج نسائية هن: الدكتورة ماجدة الشاذلي رئيس المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، وريم صيام أمين المرأة بمجلس الأعمال الكندي المصري، واللاعبة هاجر محمد هشام بطلة نادي سبورتنج لكرة السلة، ورانيا وصفي من ذوي الهمم والقدرات الخاصة، وأمينة عبدالرحمن عيسى من السيدات المكافحات.

حضر الاحتفالية: الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، وسكرتير عام المحافظة خالد جمعة، والمهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد المحافظة، وبعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة، والدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التعليم، وممثلون عن الأزهر والكنيسة، ومديرو العموم والمديريات ورؤساء الأحياء بالمحافظة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.



