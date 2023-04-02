«التجارة والصناعة» تُسلم عقود 113 وحدة صناعية لـ60 مستثمرًا بالمجمعين الصناعيين بالفيوم الجديدة

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تحت رعاية وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، قامت الوزارة بتسليم عقود ١١٣ وحدة صناعية لعدد ٦٠ مستثمرًا بالفيوم الجديدة وذلك بالمجمعين الصناعيين الخرساني والمعدني تضمنت ٤٢ وحدة بالمجمع المعدني لعدد ٣٢ مستثمرا و٧١ وحدة بالمجمع الخرساني لعدد ٢٨ مستثمرا.

وقد تمت إتاحة هذه الوحدات كاملة المرافق بنظامي التمليك والايجار، وتتضمن أهم الأنشطة الإنتاجية للوحدات المستلمة بالمجمعين الصناعيين مجالات الصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية والغزل والنسيج والدوائية والقوى.

ويأتي تسليم هذه الوحدات في إطار خطة الوزارة الهادفة لإنشاء ١٧ مجمعا صناعيا بـ ١٥ محافظة، حيث تتيح الوزارة تيسيرات اجرائية وتسهيلات تمويلية كبيرة لأصحاب الوحدات إلى جانب برامج للدعم الفني وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبهدف توفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب.

كما تتيح الوزارة بالمجمعين كافة التجهيزات وشبكات المرافق والخدمات والتى تشمل المبانى الإدارية ومعرض للمنتجات وبنك ومنافذ للبيع.