إحالة أوراق أمين الشرطة المتهم بقتل 7 من أسرته في الإسكندرية للمفتي

أحالت الدائرة رقم 34 بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد السيد محجوب، اليوم الأحد، القضية رقم 5973 جنايات ثانٍ الرمل، والتي يُحاكم فيها "ياسر.ع.ح"، 40 عامًا، أمين الشرطه؛ لاتهامه بقتل 7 أفراد وهم: "أبنائه الـ3، وزوجته، وحماه، وحماته، وشقيقُها"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل نجله الرابع، لمفتي الجمهورية؛ لبيان الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 6 مايو موعدا للنطق بالحكم.



وبدأت المحكمة جلسات القضية، أمس السبت، داخل القاعة رقم 25 جنايات، بعضوية المستشارين: محمود عيسى سراج الدين، ومدحت عبد الكريم عبد العزيز، وسكرتير المحكمة، حسن عمر، وسط إجراءات أمنية مشددة، وبحضور أسرة المجني عليهم، والمحامين المدعين بالحق المدني، وشهود الواقعة من ضباط الشرطة الذين أجروا معاينة لموقع الحادث، والطب الشرعي، حيث استمعت لأقوالهم، وأقوال الطفل الوحيد الناجي في القضية.



وكانت النيابة العامة قررت إحالة القضية للمحكمة عقب سماع أقوال 13 شاهدًا، ومطالعة تقارير الطب الشرعي للمجني عليهم الـ7، وتقرير الكشف الطبي على الطفل المصاب، وتقارير الأدلة الجنائية لمسرح الجريمة، وتقرير فحص سلاح الميري المضبوط، ومقارنته بالفوارغ، وتقرير فحص تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الحادث.