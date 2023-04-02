بلينكن يجري اتصالا مع لافروف بشأن الصحفي الأمريكي المعتقل في روسيا

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن الوزير سيرجي لافروف، تلقى مكالمة من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وذلك بحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، مساء الأحد.

ووفقا لبيان الخارجية الروسية، ناقش الوزيران احتجاز الصحفي الأمريكي إيفان جيرشكوفيتش، لافتة إلى طلب «بلينكن» بإطلاق سراح مراسل صحيفة وول ستريت جورنال.

وشدد «لافروف» في محادثته مع نظيره الأمريكي، على الحاجة إلى احترام قرارات السلطات الروسية.

من جانبها قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن «بلينكن» نقل إلى نظيره الروسي قلق الولايات المتحدة العميق إزاء «الاحتجاز غير المقبول» للصحفي «جيرشكوفيتش».

وأعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي، الخميس الماضي، إلقاء القبض على مراسل صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية إيفان جيرشكوفيتش، بشبهة التجسس، وهي التهمة التي نفاها، ونفتها الصحيفة والولايات المتحدة.