برلين تعلن انسحاب فريق الاستطلاع التابع للجيش الألماني من جرينلاند اليوم

من المقرر أن يبدأ فريق الاستطلاع التابع للجيش الألماني في الانسحاب من جزيرة جرينلاند اليوم الأحد، حيث صرح متحدث باسم قيادة عمليات الجيش الألماني لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بأن الـ 15 جنديًا سيغادرون الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي على متن طائرة مدنية باتجاه كوبنهاجن.

وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية أوردت تقريرا عن هذا الموضوع في وقت سابق من اليوم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مساء أمس السبت عن فرض رسوم جمركية خاصة على ثماني دول مشاركة في مهمة الاستطلاع.

ووصل الفريق الألماني إلى نوك مساء أول أمس الجمعة بالتوقيت المحلي، لاستطلاع ظروف التدريبات العسكرية. وحتى مساء أمس، لم يكن من الممكن تحديد مدة إقامة الفريق في جرينلاند على نحو دقيق.