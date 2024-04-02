المستشار محمود فوزي: مراسم أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية تليق بالجمهورية الجديدة

عبر المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، عن سعادته بالأجواء التي أقيمت فيها مراسم أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» على القناة الأولى، مساء الثلاثاء، إنَّ اليوم كان مُنظَّمًا، في مسار دستوري وفقا للإجراءات البرلمانية المعتادة.

وأضاف أن مجلس النواب الجديد (الذي استضاف مراسم أداء اليمين) في العاصمة الإدارية الجديدة مبهر، في مشهد يليق بالجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أن كلمة الرئيس السيسي بعد أداء اليمين الدستورية كانت مطولة وتضمنت توضيحا لمستهدفات العمل الوطني في المرحلة المقبلة.

وفي وقت سابق من اليوم، أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بمقر مجلس النواب الجديد بالعاصمة الإدارية، اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة.

وكان رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، ووكيلا المجلس المستشار أحمد سعد والنائب محمد أبو العينين، في استقبال الرئيس السيسي، عقب وصوله مبنى البرلمان بالعاصمة الإدارية.

كما كان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والوزير عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، في استقبال الرئيس لدى دخوله إلى المبنى.