الهند: تهديدات لزعيمة بارزة في المعارضة بالانضمام للحزب الحاكم أو مواجهة الاعتقال

قالت وزيرة التعليم في حكومة دلهي أتيشي مارلينا سينج، اليوم الثلاثاء، إن أحد المقربين منها أبلغها بضرورة الانضمام إلى حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم أو الاستعداد لمواجهة الاعتقال على يد مديرية التنفيذ الهندية المعنية بجرائم المال في غضون شهر.

ونقلت وكالة "برس ترست أوف إنديا" الهندية، عن أتيشي قولها في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إنه بالإضافة إليها، سيتم اعتقال ثلاثة من قادة حزب "عام آدامي" (المواطن العادي) الذي تنتمي إليه، وهم الوزير في حكومة دلهي سوراب بهارادواج، وعضو البرلمان عن دلهي دورجش باثاك، وراجاف تشادها عضو مجلس الشيوخ (راجيا سابها).

وزعمت الوزيرة أمام المؤتمر في دلهي أن هذه المحاولات تستهدف زعزعة وحدة وقوة حزبها قبل انتخابات البرلمان (لوك سابها) المقبلة، وأنه قيل لها إنه في غضون الأيام المقبلة، ستشن مديرية التنفيذ مداهمات تستهدف مقر إقامتها ومقار إقامة أقاربها.

يشار إلى أن مديرية التنفيذ قامت خلال الفترة الأخيرة بعمليات تفتيش ومداهمات بموجب أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، تتعلق بفساد مزعوم وقد استهدفت أعضاء بحزب "عام آدامي"، على رأسهم أرفيند كيجريوال رئيس وزراء دلهي.