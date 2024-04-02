سقوط أمطار خفيفة على مدينة سانت كاترين بعد تعرضها لرياح شديدة

تعرضت مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، مساء اليوم الثلاثاء، لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة، بعد تعرضها لرياح شديدة، وأعلنت الوحدة المحلية حالة الطوارئ القصوى بكافة القطاعات المعنية.

قال اللواء طارق عابد، رئيس مدينة سانت كاترين، إن الرياح وغيوم ضربت المدينة مساء اليوم، مما أدى إلى تساقط أمطار خفيفة بوسط المدينة على فترات متقطعة، ولم تستمر لمدة 10 دقائق في كل مرة، مؤكدًا أن الأمطار لم تترك أي أثار على الطرق.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه على الرغم من أن الغيوم غطت السماء، إلا أن درجة الحرارة مستقرة، ولم يوجد انخفاضًا بها، وجرى إعلان حالة الطوارئ القصوى تحسبًا لحدوث أي طوارئ خلال الفترة المقبلة.

وأكد أنه جرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية، والتأكد من تطهير مخرات السيول، وتوفير المعدات وسيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة للتدخل الفوري في حالة حدوث أي طوارئ، مشيرًا إلى أن جميع الطرق تعمل بشكل طبيعي.