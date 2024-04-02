الشمراني: اللمسة الأخيرة حرمت اتحاد جدة من الفوز على الأهلي

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اعتبر لاعب اتحاد جدة فرحة الشمراني أن اللمسة الأخيرة وغياب الحظ وراء خسارة فريقه أمام الأهلي في مباراة ديربي جدة التي جمعت بينهما مساء الاثنين، في قمة مباريات الجولة 26 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقال الشمراني في تصريحات عقب نهاية اللقاء إن الفريق قدم مباراة كبيرة وأتيحت له العديد من الفرص لكن اللاعبين افتقدوا اللمسة الأخيرة وغاب عنهم الحظ.

وأشار إلى أن المدرب طلب منه اللعب مع نجولو كانتي في وسط الملعب، موضحا أنه رغم الخسارة فإنه تلقى دفعة معنوية كونه خاض المباراة بجانب واحد من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم.

وأكد الشمراني أن اتحاد جدة سيسعى لاستعادة الانتصارات خلال المباريات القادمة وحصد لقب هذا الموسم من أجل إرضاء الجماهير.