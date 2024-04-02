الصين تعرب عن استعدادها للعمل مع إندونيسيا للحفاظ على الثقة الاستراتيجية المتبادلة

أعرب رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج، عن استعداد بلاده للعمل مع إندونيسيا للحفاظ على الثقة الاستراتيجية المتبادلة .

جاء ذلك خلال اجتماع لي مع الرئيس الإندونيسي المنتخب والرئيس العام لحزب حركة إندونيسيا الكبرى برابوو سوبيانتو، في بكين اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وقال لي إن قرار برابوو بأن تكون الصين هي أول دولة يزورها بعد انتخابه، يظهر مرة أخرى الصداقة العميقة بين الصين وإندونيسيا.

وتابع لي أن الصين مستعدة للعمل مع إندونيسيا للحفاظ على الثقة الاستراتيجية المتبادلة رفيعة المستوى، وتعميق التعاون الشامل متبادل المنفعة، والدفع نحو تقدم أعمق وملموس بشكل أكبر في بناء مجتمع مصير مشترك لتحقيق المزيد من النتائج المربحة للجانبين وجلب المزيد من المنافع لشعبي البلدين.

وأضاف لي أنه يتعين على الجانبين تعزيز التضافر بين مبادرة الحزام والطريق واستراتيجيات التنمية في إندونيسيا، وتسريع بناء مشاريع رئيسية، وتعميق التعاون في المجالات التقليدية مثل الزراعة والغابات وصيد الأسماك، وتوسيع التعاون في مجال التكنولوجيا الفائقة والصناعات الناشئة، وتعزيز التبادلات والتعاون في المجالات المتعلقة بمعيشة المواطنين.

واستطرد لي أن الصين مستعدة لتعزيز التواصل والتعاون مع إندونيسيا في المجالات متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة وآلية تعاون شرق آسيا، وحماية مصالح الدول النامية بشكل مشترك، والدفاع عن العدالة والإنصاف الدوليين، وتعزيز تنمية نظام الحوكمة العالمية في اتجاه أكثر عدلا وإنصافا، وتقديم مساهمات إيجابية للرخاء والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.

من جانبه ،قال برابوو إنه جاء إلى الصين في أول زيارة رسمية له بعد انتخابه لتعزيز الصداقة والتعاون والارتقاء بالعلاقات مع الصين.

وأشاد برابوو بالإنجازات العظيمة التي حققتها الصين، قائلا إن الحكومة الجديدة مستعدة للتعلم من تجربة الصين، ومواصلة تعميق التعاون في مجالات بناء البنية التحتية والزراعة والحد من الفقر ومعيشة المواطنين والاقتصاد الأخضر، وبناء علاقات ثنائية أوثق، وتقديم مساهمات إيجابية للسلام والتنمية على المستويين الإقليمي والعالمي.

ووصل برابوو إلى الصين أمس الاثنين حيث التقى الزعيم الصيني شي جين بينج في بكين قبل أن يتوجه إلى اليابان لإجراء محادثات رفيعة المستوى مماثلة وسط تصاعد التوترات في بحر الصين الجنوبي.

يشار إلى ان برابوو سيخلف جوكو ويدودو في أكتوبر.