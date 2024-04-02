تسلا تسجل أول تراجع ربع سنوي للمبيعات منذ 2020

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أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا، اليوم الثلاثاء، أول تراجع ربع سنوي للمبيعات منذ 2020، عندما تفجرت جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة التي يرأسها الملياردير إيلون ماسك إنها سلمت خلال الربع الأول من العام الحالي 386810 سيارات، مقابل حوالي 423 ألف سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كان المحللون يتوقعون زيادة المبيعات إلى أكثر من 449 ألف سيارة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

وفي مستهل تعاملات بورصة نيويورك اليوم تراجع سهم الشركة بأكثر من 5% ليواصل تراجعه منذ بداية العام.

واضطرت تسلا لتعليق إنتاجها في مصنعها بألمانيا مؤقتا، بسبب نقص إمدادات المكونات نتيجة اضطراب حركة الملاحة البحرية على خلفية هجمات جماعة الحوثيين اليمنيين على السفن المرتبطة بإسرائيل في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

في الوقت نفسه حولت تسلا مصنعها الكبير في ولاية كاليفورنيا الأمريكية لإنتاج جيل أحدث من سيارتها الأفضل مبيعا موديل3.

وبلغ إنتاج الشركة خلال الربع الأول 433371 سيارة، مقابل 440808 سيارات خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ورغم زيادة مبيعات تسلا بشدة خلال السنوات الأخيرة، فهناك شكوك حول وتيرة النمو مؤخرا.

وتحول العملاء مجددا نحو سيارات محركات الاحتراق الداخلي التقليدية والهجين، في حين تواجه تسلا منافسة متزايدة من الشركات المحلية في السوق الصينية.