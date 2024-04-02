إحالة سيدة للجنايات بتهمة الاعتداء على ابنة زوجها من ذوي الهمم بالمقطم

قررت نيابة جنوب القاهرة الكلية إحالة ربة منزل، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهما بالتعدي على نجلة زوجها من ذوى الهمم في منطقة المقطم.

بدأت الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا من سيدة تتهم طليقها وزوجته بتعذيب ابنتها "من ذوى الهمم"، وعلى الفور انتقل رجال مباحث محل بلاغ تم صحة البلاغ، ليتم ضبط الأب لسماع أقواله فى بلاغ والدة الفتاة، وسرعة ضبط وإحضار زوجة الأب الهاربة.

وقال والد المجني عليها خلال تحقيقات النيابة، إنه لم يكن يعرف شيئا عن فيديو تعذيب ابنته، ولكنه تفاجأ بوجود فيديو تظهر فيه الفتاة مصابة في جسدها جراء بعض الحروق، لافتا إلى انفصاله عن زوجته والدة الطفلة منذ حوالي 13 عاما، ولكنه احتفظ بتربية الفتاة معه، وترك طفليهما الآخرين مع والدتهما لتربيتهما، ثم تزوج من إحدى السيدات.

وأضاف والد المجني عليها، أنه سجل جزء من شركته باسم ابنته المجني عليها كي تكون سندا لها في الحياة؛ لأنها لا تستطيع العمل والإنفاق على نفسها، وكانت الحياة هادئة منذ الانفصال عن والدة الفتاة.

وأكد أن زوجته الجديدة كانت تعتدى على الفتاة بالضرب، ولم يكن يعرف ذلك، حتى أنها في بعض المرات خلعت أسنانها، مضيفًا أنه عندما كان يسألها كانت تقول أن الفتاة شقية، وأنها تضر نفسها كثيرًا بسبب تصرفاتها.