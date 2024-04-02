الخارجية اللبنانية: الاعتداء الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية تصعيد خطير

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان، أن الاعتداء على القنصلية الإيرانية في دمشق تصعيد خطير يهدّد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وأعلنت الوزارة في بيان أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم الثلاثاء، أنها تدين بشدة "الاعتداء الإسرائيلي على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق".

وأكد أن استهداف المقار والبعثات الدبلوماسية يشكل خرقا موصوفا للقانون الدولي، وانتهاكا خطيرا لاتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية اللتين تضمنان حصانة وحرمة المقرات الدبلوماسية".

واعتبرت الخارجية اللبنانية، أن هذا التصعيد الخطير في خرق القوانين والأعراف الدولية، يهدّد بشكل حتمي السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن في بيان، مقتل الجنرالين محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاج رحيمي و5 من مرافقيهما في هجوم صاروخي شنته إسرائيل أمس الإثنين على القنصلية الإيرانية في دمشق.