ياسر جلال يروي موقفا طريفا لياسمين رئيس من كواليس تصوير مسلسل جودر

روى الفنان ياسر جلال، عن كواليس طريفة خلال فترة تصوير مسلسل «جودر» بموسم دراما رمضان، مشيرا إلى رفضه الطعام بسبب التزامه بنظام غذائي «رجيم» أثناء التصوير.

وعلق خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر شاشة «ON E» على إعلان الإعلامية لميس الحديدي «عن خوفه من تناول الطعام التي كانت تُحضره الفنانة وفاء عامر أثناء التصوير»، قائلا: «أصل أنا لو شربت كوباية مياه بتخن، وبحب الأكل جدًا».

وأشار إلى أن طبيعة العمل في التصوير تحرمه من الوقت لممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

وروى جلال، موقفا طريفا آخر بطلته الفنانة ياسمين رئيس التي جسدت دور شهرزاد في المسلسل، في أحد المشاهد التي تضمنت تناول «الفسيخ».

وكشف أن الفنانة ياسمين رئيس، طلبت منه ألا يخبر أحدا حفاظا على صورتها أمام الجمهور، قائلا: «قعدت على صينية الفسيخ، حتى الشباب إخواتنا الفنيين كانوا بيقولوا لها عايزين حتة صغيرة، قالت اللي هيمد إيده.. وضربت هي صينية الفسيخ لوحدها، ياسمين رئيس بقت بتأكله حاف».