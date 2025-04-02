ردَّ عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة حماس، سهيل الهندي، على التهديدات التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين، مؤكدًا أن الإدارة الأمريكية لا تزال تقف بوضوح إلى جانب «العدو الإسرائيلي المجرم النازي»، الذي يستخدم الأسلحة الأمريكية في قتل الأطفال والنساء والشيوخ في غزة.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لـ«الجزيرة مباشر»، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ألقى على غزة ما يعادل «10 قنابل نووية» كتلك التي أُلقيت على هيروشيما وناغازاكي.

وأكد استعداد حماس للإفراج عن جميع الأسرى لديها بشروط واضحة وشاملة، قائلًا: «مستعدون للإفراج عن كل الأسرى مقابل أن تتوقف الحرب ويرحل الاحتلال عن قطاع غزة وإعادة إعماره، وضمن صفقة حقيقية تنهي ملف الأسرى بشكل كامل».

وطالب الرئيس الأمريكي بأن يوجِّه مطالبه أيضًا للإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ووقف «الموت والقتل» في قطاع غزة، متابعًا: «أيدينا ممدودة وقلوبنا مفتوحة حتى نصل إلى إغلاق ملف هذه الحرب المدمرة.. لسنا هواة حرب ولا هواة دم، نحن نسعى بكل ما أوتينا أن يكون هناك سلام عادل على أساس الحق الفلسطيني وانسحاب الاحتلال من الأرض الفلسطينية».

وشدَّد على أن ما فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تحقيقه عبر الضغط العسكري، لن يتمكن من تحقيقه بأي وسيلة ضغط أخرى، قائلًا: «نحن شعب لا نعشق الموت ولا نعشق الدماء، لكن إذا فُرض علينا القتال، وجب علينا أن نقاتل العدو».

وأكد أن «لا الضغط العسكري أو غيره يستطيع أن يكسر الإرادة الفلسطينية»، مضيفًا: «نحن لا نريد الحروب ولا نريد الدماء، ولكن نريد أن يرحل الاحتلال عن أرضنا وشعبنا ونعيش أحرارًا كباقي شعوب العالم».