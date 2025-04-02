ترامب يضغط على الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ لمنع صدور قرار يلغي الرسوم الجمركية على كندا

يواجه الأعضاء الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي ضغوطا من الرئيس دونالد ترامب لمعارضة مشروع قرار للديمقراطيين سيلغي القرار الرئاسي لفرض رسوم على الواردات من كندا بدعوى تساهلها في تهريب مخدر الفينتانيل عبر حدودها إلى الأراضي الأمريكية.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ اليوم على قرار يتيح للجمهوريين إلغاء الرسوم على الواردات من كندا، بعد ساعات من الإعلان المنتظر للرئيس ترامب عن خطته لفرض رسوم جمركية جديدة على أغلب الواردات الأمريكية وفقا لقاعدة المعاملة بالمثل مع دول العالم.

ويعتبر هذا التصويت اختبارا مهما لمدى ولاء الأعضاء الجمهوريين لرؤية الرئيس الأمريكي لإعادة تشكيل الاقتصاد بفرض رسوم على كل السلع المستوردة تقريبا. ويحذر الكثير من الخبراء الاقتصاديين من أن خطة الرسوم الجمركية يمكن أن تؤدي إلى انكماش الاقتصاد الأمريكي، في حين ينظر الأعضاء الجمهوريون إلى هذه الخطة بعدم ارتياح بالفعل.

ومن المتوقع تصويت أربعة جمهوريين على الأقل وهو ليزا موركوفسكي من ألاسكا، وسوزان كولينز من مين، وميتش ماكونيل من كنتاكي، وراند بول من كنتاكي لصالح القرار. إذا صوّت جميع الديمقراطيين، بالإضافة إلى الجمهوريين الأربعة، لصالح القرار، فسيحصل على الأغلبية البسيطة اللازمة لإقراره في مجلس الشيوخ. ولا يزال يتعين طرح التشريع للتصويت في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قبيل الساعة الواحدة من صباح الأربعاء، خص ترامب أعضاء مجلس الشيوخ الأربعة بالقول "نأمل أن ينضموا إلى الموجة الجمهورية للتغيير ومواجهة مساعي الديمقراطيين الجامحة والصارخة لعدم معاقبة كندا على بيع كميات كبيرة من الفنتانيل إلى بلدنا".

ولتبرير الرسوم الجمركية على كندا، قال ترامب بأن كندا لا تبذل جهودًا كافية لمنع دخول المخدرات غير المشروعة إلى الحدود الشمالية.

صادرت الجمارك وحماية الحدود 43 رطلاً من الفنتانيل على الحدود الشمالية خلال السنة المالية 2024، ومنذ يناير، صادرت السلطات أقل من 1.5 رطل، وفقًا للبيانات الحكومية الأمريكية. في غضون ذلك، صادرت السلطات على الحدود الجنوبية مع المكسيك أكثر من 21 ألف مخدرات رطل العام الماضي.

من ناحيته قال السيناتور الديمقراطي من ولاية فرجينيا تيم كين، الذي بادر بتقديم القرار، في مؤتمر صحفي أمس إن ترامب كان يخترع "حالة طوارئ مفتعلة" للمساعدة في تمويل تمديد التخفيضات الضريبية التي جادل بأنها ستعود بالنفع على الأثرياء في الغالب.

وأضاف كين: "كيف سيدفعون ثمنها؟ تخفيضات هائلة في برامج الرعاية الصحية مثل ميديكيد وميديكير، ورسوم جمركية مفروضة على كاهل الأمريكيين العاديين".