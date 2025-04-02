كشفت الفنانة وفاء عامر، عن تفاصيل رافقت تقديمها لشخصية «فاطمة» في مسلسل «جودر» الذي عُرض خلال موسم رمضان، مؤكدة أنها لم تتعرف على نفسها عند مشاهدة الدور لأول مرة.

وقالت خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E»: «أنا دائما مش مقتنعة ودائما عندي عدم رضا على أدائي»، مضيفة: «لو رضيت مش هبقى فنانة، أنا لو رضيت عن أدائي واهتمامي وشغفي وحبي، أنا أقعد في البيت خلاص، يبقى كدا أنا خلصت».

وعبرت عن انبهارها بالمستوى النهائي للمسلسل عند مشاهدة الحلقة الأولى، قائلة: «عندما شاهدت الحلقة الأولى طرت من الفرحة، لم أتخيل أن يكون المسلسل بهذا الشكل وممكن ينافس العالمية».

وأشادت بالحوار المستخدم في العمل، معتبرة أنه يمثل نوعية الكلام التي يفتقدها الجمهور، قائلة: «أعجبني في العمل الحوار اللي كنا بنحب نسمعه زمان ونطرب له، فيه دفا وحنية، الأسرة تقدر ترجع تقوله ثاني بدلا من المفردات التي تأخذنا إلى أماكن ليست لطيفة».

وفي سياق كواليس التصوير، كشفت عن موقف طريف جمعها ببطل العمل الفنان ياسر جلال، بعدما طلب منها العودة بشكل عاجل لاستكمال تصوير بعض المشاهد بينما كانت تستعد للسفر من المطار لحضور أحد المهرجانات، معقبة: «ياسر كلمني، قال لي مفيش مهرجان أرجعي، لو ياسر غالي عليكِ، وهو صاحبي وأخويا فرجعت».