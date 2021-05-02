عمدة العاصمة الألمانية يدين أعمال الشغب في مظاهرة عيد العمال

أدان اليوم الأحد عمدة العاصمة الألمانية برلين، ميشائيل مولر، أعمال الشغب العنيفة التي وقعت خلال مظاهرة عيد العمال في المدينة مساء أمس السبت.

وقال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي :" لا أفهم عندما يستغل البعض مما لديهم الاستعداد لممارسة العنف الموقف الصعب والمتوتر ويهاجمون الشرطة ويشعلون النار ويعرضون حياة العديد من المتظاهرين السلميين للخطر".

وأضاف مولر أن العنف والكراهية والجهل ليس لها مكان في المجتمع لا في الأول من أيار/مايو ولا في أي يوم آخر.

وأضاف مولر: "أكن احتراما كبيرا لقوات الشرطة العديدة التي لم تفقد السيطرة على الوضع في ظل الظروف الصعبة للجائحة". وعن وقوع مصابين بين صفوف الشرطة، قال مولر إن " المصابين العديد بين أفراد الشرطة يمثلون حصيلة مريرة أغضبتني".

في الوقت نفسه، أكد مولر على أهمية الإبقاء على الحق في التظاهر والتجمع والاستفادة من هذا الحق حتى في فترات الجائحة " فالتظاهر السلمي والمسؤول والمصحوب بتوخي مسافة التباعد وارتداء الكمامة متاح ومعمول به وهذا ما أثبته العديد من المتظاهرين في أول أيار/مايو في برلين".

يشار إلى أن المظاهرات في برلين كانت سلمية على نطاق واسع أمس وذلك قبل وقوع اشتباكات عنيفة في المساء، وكانت الشرطة قدرت عدد المشاركين في المظاهرة المعروفة باسم "المظاهرة الثورية للأول من مايو" بما يتراوح بين 8000 إلى 10000 شخص.

وقال نائب رئيس نقابة الشرطة في برلين، شتيفان كيلم:" شهدنا رشقا متنوعا بالحجارة وبالزجاجات وإشعال حواجز، وهذه إشارات واضحة على أن الأمر لا يتعلق بتعبير سياسي عن الرأي وعلى إساءة استغلال الحق الأساسي في حرية التجمع لشرعنة جرائم خطيرة".

ووفقا للنقابة، فقد وقعت مخالفات لقانون الحماية من العدوى وخرق خطير للسلم العام وتعديات بدنية وإصابات بدنية خطيرة.