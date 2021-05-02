قوات الجيش اليمني والمقاومة تحرر عدة مواقع من قبضة الحوثيين

حررت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الأحد، عدة مواقع من قبضة مليشيا الحوثي في جبهة الكسارة الواقعة غرب محافظة مأرب، وذلك عقب شن القوات هجوما نوعيا على مواقع المليشيا.

وقال مصدر عسكري بالمركز الإعلامي للقوات المسلحة -بحسب وكالة الأنباء اليمنية- إن أبطال الجيش الوطني دحروا مليشيا الحوثي من عدّة مواقع وتباب حاكمة في الكسارة، مؤكداً سقوط العديد من عناصر العدو بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار مخلفين ورائهم أسلحة وكمّيات من الذخائر المتنوعة.

وأضاف المصدر أن المعارك أسفرت أيضاً عن خسائر مادية في صفوف المليشيات، إضافة إلى تدمير ثلاثة أطقم كانت تحمل أسلحة وذخائر بقصف مدفعي لقوات الجيش.

وبالتزامن، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية تجمعات وتعزيزات للمليشيا الحوثية في مواقع متفرقة غرب مأرب، ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيا منها تدمير 5 أطقم ومصرع كل من كانوا على متنها.