تقرير يتوقع بلوغ عجز ميزانية أستراليا 129 مليار دولار أمريكي هذا العام

توقعت شركة ديلويت أكسيس إيكونوميكس العالمية للخدمات الاقتصادية، أن يكون عجز ميزانية استراليا للعام المالي الجاري أقل بمقدار 30 مليار دولار استرالي (23 مليار دولار أمريكي) عن توقعات الحكومة الصادرة منتصف العام، حيث عززت قفزة في التوظيف وأسعار الحديد الخام الإيرادات.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قالت ديلويت في تقرير صدر اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي لاستراليا، إن العجز النقدي الأساسي في الاثني عشر شهرا الممتدة حتى يونيو المقبل سيبلغ 167 مليار دولار استرالي (129 مليار دولار أمريكي)، مقارنة مع تقديرات وزارة الخزانة في ديسمبر بأن يبلغ 197.7 مليار دولار استرالي.

وأشارت الشركة إلى أن عجز الميزانية سينخفض بحوالي النصف في العام المالي 2022 ليصل إلى 87 مليار دولار استرالي.

وقال كريس ريتشاردسون، شريك في ديلويت، إن "الميزانية تتحسن بشكل سريع لأن الاقتصاد يتحسن بسرعة".

وتعافي الاقتصاد الاسترالي بسرعة من جائحة فيروس كورونا، حيث عزز الاحتواء المبكر لمرض كوفيد-19، الثقة، ودعم التحفيز النقدي والمالي، الشركات والأسر لتجاوز الأزمة.

وعززت هذه المساعدة حدوث قفزة في التوظيف، حيث انخفض معدل البطالة إلى 5.6% في مارس الماضي ، مقارنة مع ذروته عند 7.5%، بما يعني زيادة العائدات الضريبية وخفض مدفوعات الرعاية الاجتماعية.