تقرير: ريو دي جانيرو البرازيلية توقف إعطاء الجرعة الثانية من لقاح سينوفاك بسبب نفاد المخزون

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أوقفت مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية إعطاء الجرعة الثانية من لقاح سينوفاك لمدة 10 أيام بسبب نقص اللقاح، حسبما أفادت صحيفة "أو جلوبو" نقلا عن مجلس مدينة ريو دي جانيرو.

وأفاد مجلس المدينة بأن مخزون اللقاحات نفد في المدينة، كما هو الحال في البلديات الأخرى بولاية ريو دي جانيرو.

وذكرالمجلس أيضًا أن جدول وزارة الصحة لا يوفر بديلا كافيا لجرعات سينوفاك في هذه الأيام العشرة، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

ولم تستجب وزارة الصحة وأمانة الصحة لولاية ريو دي جانيرو لطلب من صحيفة أو جلوبو للتعليق على هذه المسألة.