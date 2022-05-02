كانتاس تطلب شراء 12 طائرة لرحلاتها الطويلة المباشرة إلى أستراليا

طلبت شركة الخطوط الجوية الأسترالية كانتاس شراء 12 طائرة يمكنها التحليق بدون توقف من سيدني وملبورن إلى مدن من بينها نيويورك ولندن اعتبارا من أواخر عام 2025.

وقالت شركة الطيران الأسترالية اليوم الاثنين إنها طلبت شراء 12 طائرة من طراز إيرباص/"إيه 350-1000 إس/ "لفتح خطوط سفر للمسافات الطويلة".وتختصر تلك الرحلات الجوية بدون توقف التي تعتزم تشغيلها إجمالي وقت الرحلة بما يصل إلى أربع ساعات مقارنة بخيارات التوقف الواحد التي يجري تشغيلها حاليا.

وقالت كانتاس إن الرحلات الأولى للخدمة طويلة المدى، التي سيطلق عليها اسم "بروجيكت صن رايز" أو "مشروع شروق الشمس"، ستربط نيويورك ولندن بالساحل الشرقي لأستراليا، لكن الشركة ستكون أيضا قادرة على تسيير رحلات بدون توقف من مدن مثل باريس وفرانكفورت.

وقال آلان جويس، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الأسترالية كانتاس، في بيان "ستجعل طائرات إيه 350 ومشروع /بروجيكت صن رايز/ أي مدينة في العالم على مسافة رحلة واحدة فقط من أستراليا".

وأعلنت كانتاس أيضا عن تجديد طائراتها النفاثة الصغيرة، قائلة إنها تعتزم إخراج طائرات بوينج 737 و 717 تدريجيا من الخدمة واستبدالها بطائرات إيرباص /إيه 321 إكس إل أر إس/ و /إيه 220-300إس/، والتي طلبت شراء 20 طائرة منها.

وقال جويس: "ستحسن جميع طائرات الجيل التالي هذه- من خلال انبعاثاتها المنخفضة، وطول مداها، وانخفاض ضوضائها، وجودتها الاقتصادية- من طريقة سفر الناس في جميع أنحاء أستراليا وخارجها".

وكانت شركة الطيران الأسترالية قد أعلنت عن خطط لإطلاق رحلات تجارية تربط سيدني وملبورن وبريسبان مع نيويورك ولندن خلال عام 2022، لكن المشروع توقف بسبب جائحة فيروس كورونا.