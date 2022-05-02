انخفاض معدل البطالة في فنلندا في مارس الماضي

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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفنلندي، اليوم الاثنين، انخفاض معدل التضخم وارتفاع معدل التوظيف خلال شهر مارس الماضي.

وانخفض معدل البطالة بين من يبلغون من العمر 15 عاما إلى 74 عاما إلى 6.6% في مارس الماضي مقارنة بـ8% خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وكان معدل البطالة قد بلغ في فبراير الماضي 6.7%.

وانخفض عدد العاطلين بواقع 31 ألف شخص إلى 192 ألف عاطل في مارس الماضي، مقارنة بـ 223 ألف شخص العام الماضي.

وارتفع معدل التوظيف إلى 73% في مارس الماضي مقارنة بـ71.1% خلال نفس الشهر من العام الماضي، وارتفع عدد العاملين بواقع 77 ألف شخص مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 2.573 مليون شخص.