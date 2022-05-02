وزير: المجر على استعداد لرفض فرض عقوبات على واردات النفط والغاز الروسي

قال رئيس مكتب رئيس الوزراء المجري جيرجيلي جولياس لتلفزيون "هير" الحكومي، إن المجر على استعداد لرفض فرض عقوبات على واردات النفط والغاز الروسية.

وأضاف جولياس "لكي أكون واضحا، لن ندعم أبدا فرض عقوبات ( فيما يتعلق بواردات النفط والغاز)".

وعموما تتطلب مثل هذه القرارات موافقة جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

ويناقش الاتحاد المؤلف من 27 دولة فرض حظر على واردات النفط الروسي، على الرغم من أنه من المستبعد فرض حظر مماثل على الغاز الطبيعي في الوقت الحالي.

وقال جولياس: "بما أنه يجب الاتفاق على مثل هذه القرارات بالإجماع، فلا يوجد داع في المفوضية الأوروبية اقتراح عقوبات من شأنها الحد من الواردات المجرية الحالية".

وأضاف أنه لا يوجد من يمكنه أن يحل محل واردات النفط والغاز الروسية في الوقت الحالي، موضحا أن التحول عن الواردات الروسية سوف يستغرق 5 أعوام "ويتطلب أموالا كثيرة".