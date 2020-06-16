لافروف: الناتو والاتحاد الأوروبي يقبلان بهيمنة واشنطن

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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن حلف شمال الأطلسي "الناتو" والاتحاد الأوروبي استسلما لهيمنة واشنطن، وذلك في مقابلة مع قناة "ميدياسيت" الإيطالية التليفزيونية، ونشرتها وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال إن كل الدول ترى أن من المجدي فقط الاستماع إلى الولايات المتحدة بشكل حصري.

وقال لافروف: "كل من الناتو والاتحاد الأوروبي استسلما للحقيقة بأن سيد البيت لديهم موجود في واشنطن".

وتابع : "في واشنطن، قرروا بأنه يتعين على العالم الآن أن يكون أحادي القطب. ويتحدثون عن ذلك في كل الأوقات".

كما اتهم لافروف الولايات المتحدة وكندا بتدريب "وحدات فرعية للنازيين الجدد" شقت طريقها بين صفوف الجيش الأوكراني، في تصريحات تشير بالأساس إلى كتيبة أزوف، حيث لا يزال أفرادها يتحصنون في مصنع أزوفستال بمدينة ماريوبول الساحلية بجنوب شرق أوكرانيا.