البرهان يؤكد متانة العلاقات السودانية الإماراتية

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أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، متانة العلاقات السودانية الإماراتية.

وتلقى البرهان، اليوم الإثنين، اتصالا هاتفيا من ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قدم خلاله التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأعرب رئيس مجلس السيادة السوداني، عن تمنياته في أن يعيد هذه المناسبة على دولة الإمارات، قيادة وشعبا، وعلى الأمتين العربية والاسلامية، بالتقدم والازدهار.

وأعرب ولي عهد أبو ظبي، عن خالص تهانيه للسودان بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك، متمنيا للشعب السوداني الشقيق مزيدا من التطور والنماء.