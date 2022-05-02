توجه المؤلف عبد الرحيم كمال بالشكر للجمهور الذي حرص علي الإشادة بمسلسله "جزيرة غمام"، وكتب عبد الرحيم كمال عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي" فيسبوك: "الحمد لله على الحمد لله، تحية واجبة بعد حمد الله تعالى من قبل ومن بعد".



وأضاف " تحيتي للداعم الاساسي الأهم وهو الجمهور العظيم المستحق لكل تحية واشادة وتقدير، سنوات طويلة من العمر وأنا أبوح لهم باسراري، واحكي لهم ما تيسر داخلي من حكايات، وما من جملة مهمة او قصد بعيد او قريب الا وكان لها هذا الجمهور فاهما وبها مشيدا ومقدرا، الجمهور العظيم الذي يحاول كل فنان مهما ارتفع قدره أن يصل إلى مستواه ، واعتذر عن مقولات نسبت له جهلا، كجملة (لازم ننزل للجمهور)، هي مقولة كاذبة مغرضة، فهذا الجمهور يحتاج إلى من يصعد إليه لا العكس".



وقال "ثلاثون ليلة جمعتنا معا في (جزيرة غمام) فكنتم خير محب وخير عاشق للحكاية والجزيرة حتى جعلتم جزيرتنا (جزيرة غمام) حكاية شعبية تروي على ألسنتكم وقلوبكم، لله الحمد والشكر، ثم الامتنان والتقدير للجمهور المصري والعربي من المحيط للخليج، شكرا لشركة الإنتاج، شكرا لاخوتي وزملائي صناع المسلسل، وإلى لقاء في حكايات قادمة تليق بالجمهور العظيم الذواق".



يذكر أن مسلسل "جزيرة غمام" من إخراج حسين المينباوي وبطولة طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب وأحمد أمين ورياض الخولي.