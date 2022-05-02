محافظ قنا والأمين العام لحزب مستقبل وطن يكرمان 82 من حفظة القرآن الكريم

كرم محافظ قنا أشرف الداودي والأمين العام لحزب مستقبل أشرف رشاد، 82 من حفظة القرآن الكريم في محافظة قنا خلال حفل أقيم بمركز دشنا، والذي أقامه حزب مستقبل وطن بالتعاون مع مديرية أوقاف قنا.

من جانبه، قدم محافظ قنا الشكر والتقدير للقائمين على التنظيم وما بذلوه من جهد بهذه المسابقة التي تأتي في إطار تشجيع حفظة القرآن الكريم بقرى ومراكز المحافظة وتحفيزهم على مواصلة التفوق فضلا عن نشر قيم التسامح في هذه الأيام المباركة، لافتا إلى دورهم في المستقبل القريب لاستكمال مسيرة التنمية التي تشهدها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، داعياً المولى ـ عز وجل ـ أن يحفظ مصر قيادةً وشعباً من كل سوء، موضحاً أن المسابقة تخلق منافسة حميدة بين الأطفال والشباب وتشجعهم على حفظ القرآن الكريم وتكريمهم ليكونوا مثل أعلى يحتذى به.

بدوره، قال أشرف رشاد إن اهتمام حزب مستقبل وطن بتنظيم هذه الاحتفالية يؤكد على إكرام أهل القرآن وأن مصر بلد الإيمان والقرآن وستظل حاملة للوائهما، كما أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تكريم أهل القرآن، وتخصيص ليلة كل عام لتكريمهم يأتي تأكيدًا لعناية الدولة المصرية بالقرآن وأهله، معربا عن سعادته بالمشاركة فى تكريم حفظة كتاب الله ، مهنئا إياهم على هذا الفضل العظيم الذى حباهم به الله ، داعيا إياهم أن يجعلوا القرآن فى قلوبهم ، وآياته فى معاملاتهم ، لينفعوا به المجتمع .

فيما قالت النائبة سحر صدقي إنه شارك بالمسابقة ٩٤٩ شابا وفتاه من عمر ١٢ عاما ، حتى ٣٠ عاما ، بمختلف مراكز المحافظة ، بواقع ٥٣٧ فتاة ، ٤١٢ شابا ، ونجح فى الحصول على المركز الأول ٤١ متسابقا ، بواقع ١١ فائزا فى حفظ القرآن كاملا ، و ١٠ فائزين فى حفظ ثلاثة أرباع القرآن ، و ١٠ فائزين فى حفظ نصف القرآن ، و ١٠ فائزين فى حفظ ربع القرآن ، كما حصل على المركز الثاني ٤١ متسابقا ، بواقع ١١ فائزا فى حفظ القرآن كاملا ، و ١٠ فائزين فى حفظ ثلاثة أرباع القرآن ، و ١٠ فائزين فى حفظ نصف القرآن ، و ١٠ فائزين فى حفظ ربع القرآن ، مقدمةً الشكر لسيدات المحافظة على دعمهن لأبنائهن من البنين والبنات فى حفظ القرآن الكريم .

كما تحدث فضيلة الشيخ ماهر جبر وكيل وزارة الأوقاف، عن فضل القرآن الكريم ، وفضل حفظه ، لافتا إلى أن حفظ القرآن الكريم من قِبل الأطفال والشباب ، يساعد على نشئتهم على التدين والأخلاق القويمة، التي تدعو الى التسامح والوسطية والاعتدال والمحبة وتحصينهم ضد الأفكار الهدامة، والعمل من أجل إعمار الأرض وبناء الوطن، مشيرا إلى ان محافظة قنا، لديها علماء أجّلاء فى حفظ القرآن الكريم وتلاوته ، متمنيا أن يحذوا أبنائنا من حفظة كتاب الله حذو هؤلاء العلماء الذين شرفوا المحافظة على مدار التاريخ .

وفي نهاية الاحتفال قدم المهندس أشرف رشاد " المصحف الشريف " لمحافظ قنا تقديرا لدعمه الدائم للأنشطة والفعاليات الدينية والثقافية والرياضية التى ينظمها الحزب ، و عقب ذلك سلم محافظ قنا ، والمهندس أشرف رشاد ، والسادة النواب ، الفائزين شهادات تقدير ، وجوائز مالية قيّمة ، بالاضافة الى تسليم ٢٠ درعا لأعضاء لجان الإختبار .