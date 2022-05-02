 بيلوسي تبحث مع الرئيس البولندي تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا - بوابة الشروق
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بيلوسي تبحث مع الرئيس البولندي تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 2 مايو 2022 - 1:35 م | آخر تحديث: الإثنين 2 مايو 2022 - 1:35 م

بحثت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي اليوم الإثنين مع الرئيس البولندي أندريه دودا في وارسو تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن هذه الزيارة تأتي بعد وقت قصير من قيام بيلوسي برحلة غير معلنة إلى العاصمة الأوكرانية كييف، أمس أول السبت، لتصبح أبرز مسئول أمريكي يلتقي الرئيس فولوديمير زيلينسكي منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من شهرين.

وفي بيان يوم أمس الأحد، قالت بيلوسي إن الاجتماعات مع دودا "ستركز على زيادة تعزيز شراكتنا وتقديم امتناننا للقيادة الإنسانية لبولندا ومناقشة كيف يمكننا مواصلة العمل معا لدعم أوكرانيا".

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