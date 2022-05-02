رئيس الوزراء العراقى: القوات المسلحة ستلاحق منفذي الاعتداء الجبان على محافظة أربيل

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن القوات المسلحة ستلاحق منفذي الاعتداء الجبان على محافظة أربيل بمنطقة كردستان العراقية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن "رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي تبادل في اتصال هاتفي التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني".

وأعرب الكاظمي، بحسب البيان، عن أصدق أمنياته بأن يجتاز شعبنا العراقي في كل مكان من أرض العراق تحدياته قوياً منتصراً، وأن يديم الباري نعمته بالاستقرار والأمن على ربوع إقليم كردستان وشعبنا الكردي، وسائر أرض الرافدين بجبالها وسهولها، وبجميع أطيافها المتآخية.

وأضاف البيان، أنه "جرى خلال الاتصال مناقشة الأوضاع الأمنية وما قامت به عصابات الإرهاب والجريمة من استهداف لأحد المصافي في قضاء خبات بمحافظة أربيل" .. مؤكدا أن القوات المسلحة العراقية ستلاحق منفذي الاعتداء الجبان، وأن شعبنا العراقي في كل مكان سوف تزيده هذه الجرائم وحدة وقوة وعزيمة على هزيمة الإرهاب والتمسك بالقانون.



