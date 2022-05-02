وفاة مغنية الريف الأمريكية ناعومي جود

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توفيت مغنية الريف الأمريكية ناعومي جود عن عمر ناهز 76 عاما، حسبما أكدت نجلتاها أشلي وواينونا جود في بيان.

واشتهرت جود ضمن الثنائي الموسيقي الريفي مع ابنتها واينونا، "ذا جودز".

وقالت أشلي وواينونا في بيان على انستجرام: "نحن الاختان تعرضنا لمأساة" ، بحسب ما أوردته ونقلت عنه وكالة "بي أيه ميديا" البريطانية للأنباء اليوم الأحد.

وقالتا: "فقدنا والدتنا الجميلة بسبب مرض من الأمراض العقلية".

وأضافتا : "نحن محطمون. نشعر بحزن شديد ، ونعرف، أنه كما أننا نحبها، كانت محبوبة من جمهورها".

وامتدت مسيرة جود المهنية لحوالي ثلاثة عقود، وحصلت على جائزة جرامي لأغنية الريف للعام بأغنية جود الناجحة "الحب يمكن أن يبني جسرا".

كانت جود، التي ولدت في كنتاكي، ممرضة قبل أن تشكل فرقتها مع ابنتها.

وبين عامي 1984 و1991، أصدر فريق "جودز" 6 ألبومات واسطوانة مطولة.