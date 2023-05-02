 زيارة مفاجئة.. وزير الإنتاج الحربي يتفقد شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة - بوابة الشروق
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زيارة مفاجئة.. وزير الإنتاج الحربي يتفقد شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة

مصطفى المنشاوي
نشر في: الثلاثاء 2 مايو 2023 - 1:14 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 مايو 2023 - 1:14 م

 

أجرى المهندس محمد صلاح وزير الإنتاج الحربي، عقب الزيارة المُخططة لمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع ٢٠٠ الحربي) بزيارة مفاجئة لشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع ٣٠٠ الحربي) التابعة للوزارة حيث تفقد عددا من خطوط الإنتاج والمصانع بالشركة.

وحرص الوزير محمد صلاح، على متابعة انتظام سير العمل، ووجّه بالمداومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج والالتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات الجارية، وتوفير مدخلات الصناعة اللازمة لعمل الشركة خلال الفترة الزمنية المقبلة لتأمين استمرار الإنتاج كما وجّه بتطبيق المعايير والأكواد الخاصة بالحريق والتخزين والصيانة والالتزام بتطبيق وإتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية.


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