حبس فرد أمن متهم بسرقة خزينة بها 25 مليون جنيه بالعجوزة 4 أيام

أمرت نيابة العجوزة بشمال الجيزة، بحبس المتهم بسرقة مبالغ مالية من داخل إحدى الشركات بمنطقة العجوزة، وإشعال حريق لمحاولة الهروب بالمبالغ المستولى عليها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروف الحادث.

وتبين من التحقيقات الأولية أن فرد أمن يعمل بالشركة وراء ارتكاب الواقعة، بمواجهته اعترف بالواقعة، وقال إنه علم بوجود مبالغ مالية بالخزينة فقرر سرقتها، وفي سبيل تحقيق ذلك تواجد بالشركة في الفترة الليلية على غير المعتاد لكونه مُكلف بالعمل بالفترة الصباحية، بدعوى المبيت بالشركة.

وأحضر المتهم بعض الأدوات واستخدمها حتى وصل إلى غرفة الخزينة وكسر أدراج المكتب الموجودة والخزينة، واستولى على مبالغ مالية منهما، وأخفى الأموال المستولى عليها عن طريق وضعها داخل حقائب كبيرة الحجم كانت متواجدة بداخل الخزينة، وأسقطها للدور الأرضي مكان العثور عليها مشتعلة.

كما وضع المتهم جزءا منها بشنطة صغيرة الحجم سلمها لنجله خلال مروره عليه وطلب منه التوجه بها لشقيقته وسكب كمية من البنزين أعدها مسبقًا وأشعل النيران بالشركة لمحاولة إلهاء المتواجدين ومغافلتهم للخروج بالمبالغ المستولى عليها، إلا أنه فوجئ بامتداد النيران حتى الطابق الأرضي وصولًا للحقائب كبيرة الحجم واشتعال جزء منها.

تلقى قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من موظفي أمن في إحدى الشركات بنشوب حريق بالشركة محل عملهما، الكائنة بدائرة القسم والعثور على مبالغ مالية مشتعلة بداخلها، واكتشافهما سرقة مبالغ مالية من داخل غرفة مستغلة كخزينة بذات الشركة في أحد الطوابق تحوى أكثر من 25 مليون جنيه، بالإضافة لعملات أجنبية مختلفة، وحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيقات.