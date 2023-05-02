السجن 7 أعوام لربة منزل والحبس 3 سنوات لمتهمين بقتل شخص في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد أحمد سنجر، اليوم الاثنين، "ل.ى.س" ربة منزل، بالسجن لمدة 7 أعوام، و"م.ع.ع"، سائق، و"س.ع.ال"، ربة منزل، و"أ.ى.س"، بائع ملابس، بالحبس لمدة 3 أعوام، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، وأمرت بمصادرة الأسلحة، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة؛ لاتهامهم بالضرب أفضى إلى موت "م.ع.ج"، وذلك بسبب مشادة بين الأطفال في الشارع.

وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 8096 لسنة 2022 جنايات كرموز إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة حول بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء، مما أدى إلى مقتل شخص في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، أنه وعلى أثر بلاغًا بنشوب مشاجرة أسفرت عن وقوع مصابين بين المتهمين ومقتل شخص.

ولفتت التحقيقات إلى حدوث مشادة كلامية بين المتهمتين "الأولى والثالثة" تبادلا خلالها السباب، ثم حضر المجني عليه وطلب من الأخيرة "نجلته" الدلوف إلى مسكنها لفض المشادة ودرء الخلاف، إلا أن الأولى ظلت توجه لهم السباب وقامت بإلقاء زجاج على منزلهم.

أشارت التحقيقات إلى أن المتهمين كان بحوزة كل منهم الأولى والثالثة "شوم"، والثاني والرابع "سكين، وصدادة حديديه"، وتعدت الأولى على المجني عليه بالضرب بالشومة على رأسه مما أدى إلى إصابته، وأعقب ذلك نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، لكنه فارق الحياة في وقت لاحق.

وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهمين، وباقتيادهم إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وتطابق ما حدث بما جاء بتحريات المباحث، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة، قررت حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وبإحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت بحق المتهمين حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: وائل محمد بعيص، وباسل حسن علي السيد، ويوسف سعد أبو زيد، وسكرتير المحكمة، ماجد سعد إبراهيم.