الصحة: لم نرصد أي إصابة بجلطات من 14 مليون جرعة للقاح أسترازينيكا في مصر

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، في سياق رده على إعلان شركة أسترازينيكا عن بعض الإصابات النادرة بجلطات الدم المرتبطة بلقاحها ضد فيروس كورونا، إنه لا يوجد أي دواء على وجه الأرض يخلو من الآثار الجانبية.

وشدد خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الأربعاء، على ضرورة تقييم حجم الفائدة مقابل حجم الأعراض، مع الأخذ في الاعتبار إجازة 170 دولة حول العالم استخدام لقاح أسترازينيكا منذ عام 2022.

ولفت إلى أنه جرى توزيع 2.5 مليار جرعة من اللقاح على مستوى العالم من بينها 14 مليون جرعة جرى استخدامها في مصر، متابعا: «لم نرصد في أي جلطات مرتبطة باستخدام لقاح أسترازينكا ف مصر قولا واحدا، ولا حالة واحدة، عندما يكتشفوا 20 حالة من 34 مليون، منطقي أن الـ14 مليون ميبقاش فيهم ولا حالة».

وأوضح أن حالات الإصابة بجلطات الدم هو رقم ضئيل للغاية مقارنة بحجم الفائدة الهائلة التي قدمها اللقاح في حماية الناس من مخاطر الإصابة والوفاة بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن حالات الجلطات النادرة التي حدثت في عام 2022 حدثت غالبا خلال الأسبوع الأول من تلقي اللقاح، ولم تتجاوز أقصى مدة لها 19 يومًا، قائلا: «الناس تطمئن تماما، لا يوجد أي مبرر علمي أو منطقي للقلق بعد مرور أكثر من عامين على استخدام اللقاح».