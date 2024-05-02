أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أن فريقا طبيا بالمستشفى الجامعي استقبل سيدة تبلغ من العمر 45 سنة، تعاني من "تضخم وتورم شديد بالرقبة"، لأكثر من 30 عاما دون متابعة.

أشار إلى أنه تم تشكيل فريق طبي للبدء في مراحل العلاج واستئصال الورم كلياً.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها وحدة جراحات الوجه والفكين لخدمة فطاع عريض من أبناء الصعيد، يمتد من محافظة المنيا شمالاً حتى أسوان جنوباً مروراً بمحافظة سوهاج.

كما وجه الشكر لجميع الأطباء والهيئات التمريضية والعاملين بالمستشفيات الجامعية لجهودهم المضنية في سبيل التخفيف من آلام المرضى.

من جانبه، أوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، أنه عقب استقبال الحالة، تم عمل الفحوصات اللازمة لها وتجهيزها لدخول جناح العمليات، وتجهيز العمليات الميكروسكوبية الدقيقة للتعامل مع الهيكل الكبير من الغدة الدرقية، والتعامل بشكل خاص وبحرفية مع الأعصاب والأوردة بالرقبة، مؤكداً أن المستشفيات الجامعية بسوهاج مستمرة في تقديم خدمات طبية متميزة، وتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية المختلفة لكل المترددين عليها.

وأوضح الدكتور سمير عبدالمجيد مدير مستشفى الطوارئ أن جميع الأطقم الطبية ومعاونيهم من الإداريين والهيئات التمريضية تسعى جاهدة من أجل تقديم جميع التسهيلات للمرضى وذويهم، والتيسير عليهم في تلقي الخدمات الطبية والعلاجية، وحل أي عقبات قد تواجههم في الحصول على تلك الخدمات.

وأضاف الدكتور كمال الشرقاوي رئيس القسم، أنه تم عمل سينيمار على الحالة، وبعد مناقشة الظروف الصحية للحالة تبين أنها تعاني من تضخم بالغدة الدرقية منذ حوالي 30 عاما دون متابعة طبية، حيث تم دخول الحالة بعد التجهيز والفحص وعمل الفحوصات اللازمة والإشاعات المقطعية وتم تجهيزها ودخولها غرفة العمليات.

وقال الدكتور إسلام عامر، إنه تم استئصال الغدة كاملة وتسليك أعصاب الصوت من الغدة، واتضح أن وزنها بلغ كيلو و800 جرام، وهو كبير نسبيا وضخم في تلك العمليات النوعية، مؤكدا أن الحالة بصحة جيدة وتم خروجها من المستشفى وفي تحسن يومي مستمر.

جدير بالذكر أن الفريق الطبي المشرف على إجراء العملية تكون من الدكتور طارق فتوحي، أستاذ جراحة الوجه والفكين وأورام الرقبة، والدكتور محمود عبدالغني، مدرس مساعد بجراحة الوجه والفكين، وأطباء قسم التخدير، والهيئة التمريضية المعاونة