يستعد دير سانت كاترين بجنوب سيناء للاحتفال بشم النسيم، بتلوين كميات كبيرة من البيض لتوزيعها على الزائرين.، وتزين مداخل وخارج الدير.

وقال رمضان الجبالي، حامل مفتاح دير سانت كاترين، إن الدير يعد أثري ومن أهم المناطق الدينية المقدسة على مستوى العالم وليس بجنوب سيناء فقط، ويتبع طائفة الروم الأرثوذكس، الذين يحرصون على زيارته على مدار العام وخلال أعياد الربيع بشكل خاص.

وأوضح حامل مفتاح الدير في تصريح اليوم، أن رهبان وقساوسة الدير اعتادوا الاحتفال بشم النسيم على طريقتهم الخاصة داخل الدير، وتتضمن تلوين كميات كبيرة من البيض، وإعداد الحلوى لتوزيعهم على السائحين الذين يشاركون في إقامة صلوات عيد قداس عيد الميلاد المجيد، كما يجري توزيع الشوكولاتة على زائري الدير من أهالي المدينة الذين اعتادوا تقديم التهنئة لرهبان الدير في كافة المناسبات.

واضاف أنه يجري إقامة صلوات أسبوع الآلام داخل الكنيسة التجلي بالدير على مدار 3 أيام قبل، وتنتهي مراسم الصلاة قبل عيد شم النسيم.

وأشار إلى أنه قبل انطلاق الصلاة يقوم العاملين بالدير بتلوين ما يقرب من 50 كرتونة بيض، وتجهيز الخبز الخاص بالدير، وتزين الدير من الداخل والخارج ابتهاجًا بعيد شم النسيم، إضافة إلى أن الأنبا ديميانوس، مطران دير سانت كاترين، يحرص على إقامة مأدبة طعام لمشايخ القبائل البدوية بالمدينة تضم البيض الملون والخبز وزيت الزيتون.