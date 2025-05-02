الصحة تختتم فعاليات الدفعة الثانية من برنامج المدرب المحترف CIPT بأكاديمية الأميرة فاطمة

اختتمت وزارة الصحة والسكان، تدريب الدفعة الثانية من برنامج «المدرب المحترف CIPT» وذلك بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وشركة IBDL المتخصصة في التدريب الاحترافي الدولي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذا البرنامج يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لرفع كفاءة العاملين بالقطاعات المختلفة، وبناء كوادر تدريبية مؤهلة تسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن البرنامج يمثل استكمالًا للدفعة الأولى التي تم تنفيذها بنجاح، ويستهدف إعداد نخبة من المدربين القادرين على نقل المهارات والخبرات داخل المنظومة الصحية.

وأضاف الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، أن ختام تدريب الدفعة الثانية من البرنامج يأتي تتويجًا لجهود مكثفة استمرت خلال الفترة الماضية، وركزت على عدة محاور أساسية تشمل إعداد المحتوى التدريبي، وآليات التدريب في المجال الصحي، وتقنيات ومهارات العرض، والتواصل الفعّال، مشيرا إلى أن فعاليات التدريب تمت في مقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية، بما يعكس التزام الوزارة باستخدام أحدث الأساليب والمنصات التدريبية المعتمدة.

ويُعد برنامج «المدرب المحترف CIPT» أحد أبرز برامج بناء القدرات بوزارة الصحة، وركيزة أساسية في إعداد الكوادر المؤهلة القادرة على الإسهام الفعّال في تطوير الأداء المؤسسي وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.