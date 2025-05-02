 تقارير: ظهور المهدئ الحيواني ميديتوميدين في المخدرات غير القانونية في أمريكا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تقارير: ظهور المهدئ الحيواني ميديتوميدين في المخدرات غير القانونية في أمريكا


نشر في: الجمعة 2 مايو 2025 - 4:49 ص | آخر تحديث: الجمعة 2 مايو 2025 - 4:49 ص

أفادت ثلاثة تقارير صدرت، اليوم الخميس، بظهور المهدئ الحيواني ميديتوميدين بشكل متزايد في إمدادات المخدرات غير المشروعة في الولايات المتحدة.

وتم رصد مهدئ ميديتوميدين، الذي تستخدم لتخدير الحيوانات الأليفة ويشبه إلى حد ما مخدر زيلازين، لأول مرة في المواد الأفيونية المصنعة بشكل غير قانوني في أمريكا الشمالية في عام 2022.

وقال محققون إن هذا العقار يُخلط مع مخدرات غير قانونية أخرى، وخصوصا الفنتانيل، وهو الأفيون المخلق المسؤول عن معظم حالات الوفاة الناتجة عن الجرعة الزائدة.

ونشرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها،  اليوم الخميس، ثلاثة تقارير عن مجموعات حديثة من حالات رصد مخدر "ميديتوميدين" في كل من شيكاغو وفيلادلفيا وبيتسبرج.


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