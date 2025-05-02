الثقافة تطلق الملتقى 21 لشباب المحافظات الحدودية الأحد المقبل في دمياط

تنطلق في الثامنة من مساء بعد غد الأحد، فعاليات الملتقى الثقافي الحادي والعشرين لشباب المحافظات الحدودية، بمكتبة مصر العامة بدمياط، وذلك ضمن مشروع "أهل مصر"، ويقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، ويستمر حتى 11 مايو الحالي.

تنفذ فعاليات الملتقى بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، ويشارك به 120 شابا وفتاة من المحافظات الحدودية الست: شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر "حلايب، الشلاتين، أبو رماد"، الوادي الجديد، مطروح، وأسوان، إلى جانب عدد من المشاركين من المناطق الآمنة بالقاهرة، والمحافظة المضيفة.

ويضم الملتقى 12 ورشة فنية وحرفية بمشاركة نخبة من المدربين والأكاديميين المتخصصين، بهدف تمكين الشباب ودعم مهاراتهم، وتشمل: "الديكوباج" تدريب مها محب، "الأركت" تدريب أيمن السعدني، "فن الخيامية" للمدرب عماد إبراهيم، "المشغولات الجلدية" للمدربة نسرين مجدي، "النحاس والعروسيك" تدريب جلال عبد الخالق، "الحلي" تدريب نهى الكاشف، "الفيانسيه" للمدربة أميمة رشاد، فن"الريزن" تدريب نادر حسن، "المسرح" تدريب عمرو الزغبي، "التصوير الفوتوغرافي" للدكتور محمد إسماعيل، "الرسوم المتحركة" د. محمد ربيع، و"البانتومايم" للمخرج عمرو حمزة.

كما يشهد الملتقى مجموعة من اللقاءات التثقيفية منها: لقاء حول "إعادة تدوير مخلفات البيئة" تقدمه د. إيمان ريحان، بجانب لقاء مفتوح للكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ود. حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث ورئيس اللجنة التنفيذية للمشروع، كما يشمل دوريا ثقافيا ورياضيا، وزيارات ميدانية لأشهر الأماكن السياحية والأثرية بدمياط ومنها: مسجد عمرو بن العاص، كنيسة الروم، الترسانة البحرية، طابية عرابي، بالإضافة إلى جولة حرة بالمحافظة.

ينفذ الملتقى الثقافي الحادي والعشرون لشباب المحافظات الحدودية من خلال الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال، برئاسة أحمد يسري، المدير التنفيذي لمشروع أهل مصر "شباب"، ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وبالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي، تحت إدارة الكاتب أحمد سامي خاطر، وفرع ثقافة دمياط، بإدارة نجوى كيوان.

ويعد مشروع "أهل مصر" أحد أبرز مشروعات وزارة الثقافة الموجهة لأبناء المحافظات الحدودية من الأطفال والشباب والمرأة، وينفذ في إطار البرنامج الرئاسي لتشكيل الوعي الوطني، وتعزيز قيم الانتماء، ودعم الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.