 أمازون تسجل أرباحا قوية ونموا في المبيعات في الربع الأول - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمازون تسجل أرباحا قوية ونموا في المبيعات في الربع الأول

أمازون
أمازون

نشر في: الجمعة 2 مايو 2025 - 4:52 ص | آخر تحديث: الجمعة 2 مايو 2025 - 4:52 ص

سجلت شركة أمازون أرباحا قوية ونموا في المبيعات في الربع الأول، لكن انعدام اليقين بسبب الرسوم الجمركية يسيطر على النظرة المستقبلية.


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