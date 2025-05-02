أمازون تسجل أرباحا قوية ونموا في المبيعات في الربع الأول

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سجلت شركة أمازون أرباحا قوية ونموا في المبيعات في الربع الأول، لكن انعدام اليقين بسبب الرسوم الجمركية يسيطر على النظرة المستقبلية.