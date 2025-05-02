 الجيش الكوري الجنوبي يجري تدريبات للدفاع الجوي بالذخيرة الحية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الكوري الجنوبي يجري تدريبات للدفاع الجوي بالذخيرة الحية

الجيش الكوري
الجيش الكوري

نشر في: الجمعة 2 مايو 2025 - 9:31 ص | آخر تحديث: الجمعة 2 مايو 2025 - 9:31 ص

أعلن الجيش الكوري الجنوبي اليوم الجمعة عن تنفيذ قواته تدريبات دفاع جوي بالذخيرة الحية بالقرب من الحدود بين الكوريتين في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على الاستعداد ضد تهديدات المسيرات  الكورية الشمالية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن التدريبات التي استمرت ثلاثة أيام بدأت يوم الأربعاء في منطقة ساحلية في مقاطعة جوسيونج الحدودية، على بعد حوالي 160 كيلومترا شمال شرق سول، وشارك فيها حوالي 130 جنديا وثماني مركبات مضادة للطائرات، بما في ذلك كيه 30 بيهو و كيه 30 دبليو تشانهو، وفقا للجيش الكوري الجنوبي.

وجرت التدريبات مع التركيز على اكتشاف واعتراض الأهداف الجوية التي تحاكي المسيرات الكورية الشمالية، حيث أطلقت القوات حوالي 600 طلقة في الدقيقة من مدافع 30 ملم المضادة للطائرات لإسقاطها.

وركز الجيش في الآونة الأخيرة على تعزيز القدرات المضادة للمسيرات بعد أن عبرت خمس مسيرات كورية شمالية الحدود إلى كوريا الجنوبية في ديسمبر/كانون الأول  2022. وفشلت في اعتراض أي منها، بما في ذلك واحدة دخلت المجال الجوي لسول العاصمة.


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