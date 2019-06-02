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ارتفاع حصيلة المصابين جراء انفجارات مصنع الديناميت في روسيا إلى 89 شخصا

أ ش أ
نشر فى : الأحد 2 يونيو 2019 - 12:23 م | آخر تحديث : الأحد 2 يونيو 2019 - 12:23 م

أعلن المكتب الصحفي لحكومة مقاطعة "نيجني نوفغورود" الروسية -اليوم السبت- ارتفاع عدد المصابين جراء الانفجارات التي هزت مصنعا للمتفجرات بمدينة دزيرجينسك إلى 89 شخصا.

وقال المكتب في بيان - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن "المعلومات الدقيقة تؤكد أن 89 شخصا تلقوا مساعدة طبية في المستشفيات جراء حادث دزيرجينسك منهم: 44 شخصا من عمال المصنع، و45 آخرين من سكان المناطق المحيطة بالمصنع".

من جهته، أعلن رئيس المقاطعة غليب نيكيتين أن 16 شخصا لا يزالوا في المستشفيات حتى الآن، مضيفا: "كلفت بمتابعة الحالة الصحية للمصابين بشكل دائم وتقديم كل المساعدة الضرورية لهم".

وشهد مصنع "كريستال" للمتفجرات في مدينة دزيرجينسك وسط روسيا أمس السبت سلسلة من الانفجارات أثارت اندلاع حريق في مكان الحادث.

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